Пробки на трассе Одесса-Рени 2 января: длинные очереди на выезд к границе с Молдовой

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, в пятницу, 2 января, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой наблюдаются сильные задержки. Для выезда надо постоять длительное время в пробках. Однако, водителям следует учитывать, что сервис Google Maps может некорректно отображать маршруты. Поэтому стоит учитывать возможные изменения и планировать поездку заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки наблюдаются возле села Маяки. Сильные скопления машин также фиксируется в районе Нижнеднестровского парка и на самом КПП. Путь до границы займет около 1 часа 26 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в направлении КПП "Орловка" проходит без задержек. Пробки могут возникать только на подъездах к транзитному участку КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" очередей не наблюдается. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени проходит без задержек. После прохождения транзитной зоны на КПП "Паланка" движение значительно облегчается. Общее время в пути составляет примерно 4 часа 25 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких еще КПП Украины есть пробки. Также мы писали о том, почему дубеют зимние шины на авто.