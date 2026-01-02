Затори на трасі Одеса–Рені 2 січня: довгі черги на виїзд до кордону з Молдовою

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у п'ятницю, 2 січня, на трасі Одеса–Рені у напрямку кордону з Молдовою спостерігаються сильні затримки. Для виїзду треба постояти тривалий час у заторах. Однак, водіям варто враховувати, що сервіс Google Maps може некоректно відображати маршрути. Тому варто враховувати можливі зміни та планувати поїздку заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори спостерігаються біля села Маяки. Сильні скупчення машин також фіксується в районі Нижньодністровського парку та на самому КПП. Шлях до кордону займе близько 1 годину 26 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку КПП "Орлівка" проходить без затримок. Затори можуть виникати лише на під’їздах до транзитної ділянки КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" черг не спостерігається. Орієнтовний час у дорозі складає близько 4 годин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені проходить без затримок. Після проходження транзитної зони на КПП "Паланка" рух значно полегшується. Загальний час у дорозі становить приблизно 4 години 25 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких ще КПП України є затори. Також ми писали про те, чому дубіють зимові шини на авто.