Пробки на трассе Одесса-Рени 22 января: затруднено движение возле границы с Молдовой

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 22 января, на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки, значительно осложнившие движение транспортных средств. Наибольшие проблемы зафиксированы на подъездах к границе с Молдовой, где скорость движения заметно снизилась. Водителей призывают заранее планировать маршруты, использовать объездные пути и регулярно проверять дорожную информацию. Из-за пробок увеличивается время в пути, что может повлиять на планы путешественников и грузоперевозчиков.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Движение в направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" сильно затруднено. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Маяки, НПП "Нижнеднестровский" и на самом пункте пропуска. По текущей информации, время в пути составляет около 1,5 часа.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Дорога к паромной переправе в Орловке пока свободна — транспорт движется плавно, без задержек и пробок. В то же время на подъездах к транзитному пункту с Молдовой возникают трудности, из-за которых время в пути может превышать четыре часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пока пробок нет. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" образовались очереди, из-за которых время ожидания может составлять около 4 часов 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории соседнего государства, но на его прохождение понадобится более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, есть ли очереди других КПП Украины. Также мы писали о том, почему зимой может упасть давление в шинах авто.