Пробки на трассе Одесса-Рени 22 января: затруднено движение возле границы с Молдовой

Выезд в Молдову затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени
В четверг, 22 января, на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки, значительно осложнившие движение транспортных средств. Наибольшие проблемы зафиксированы на подъездах к границе с Молдовой, где скорость движения заметно снизилась. Водителей призывают заранее планировать маршруты, использовать объездные пути и регулярно проверять дорожную информацию. Из-за пробок увеличивается время в пути, что может повлиять на планы путешественников и грузоперевозчиков.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Движение в направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" сильно затруднено. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Маяки, НПП "Нижнеднестровский" и на самом пункте пропуска. По текущей информации, время в пути составляет около 1,5 часа.
Пробки в направлении Орловки
Дорога к паромной переправе в Орловке пока свободна — транспорт движется плавно, без задержек и пробок. В то же время на подъездах к транзитному пункту с Молдовой возникают трудности, из-за которых время в пути может превышать четыре часа.
Пробки до Рени
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пока пробок нет. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" образовались очереди, из-за которых время ожидания может составлять около 4 часов 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории соседнего государства, но на его прохождение понадобится более 5 часов.
