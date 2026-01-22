Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд до Молдови ускладнено — затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови ускладнено — затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:59
Затори на трасі Одеса-Рені 22 січня: ускладнений рух біля кордону з Молдовою
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 22 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори, що значно ускладнили рух транспортних засобів. Найбільші проблеми зафіксовані на під’їздах до кордону з Молдовою, де швидкість руху помітно знизилася. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути, використовувати об’їзні шляхи та регулярно перевіряти дорожню інформацію. Через затори збільшується час у дорозі, що може вплинути на плани подорожуючих та вантажоперевізників.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Рух у напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" сильно ускладнено. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, НПП "Нижньодністровський" та на самому пункті пропуску. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі вільна — транспорт рухається плавно, без затримок і заторів. Водночас на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою виникають труднощі, через які час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" наразі заторів немає. Водночас на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися черги, через які час очікування може становити близько 4 годин 30 хвилин. Існує також альтернативний маршрут, що майже повністю пролягає територією сусідньої держави, але на його проходження знадобиться більше 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи є черги на інших КПП України. Також ми писали про те, чому взимку може впасти тиск в шинах авто.

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси закордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації