Затори на трасі Одеса-Рені 22 січня: ускладнений рух біля кордону з Молдовою

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 22 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори, що значно ускладнили рух транспортних засобів. Найбільші проблеми зафіксовані на під’їздах до кордону з Молдовою, де швидкість руху помітно знизилася. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути, використовувати об’їзні шляхи та регулярно перевіряти дорожню інформацію. Через затори збільшується час у дорозі, що може вплинути на плани подорожуючих та вантажоперевізників.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Рух у напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" сильно ускладнено. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, НПП "Нижньодністровський" та на самому пункті пропуску. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1,5 години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі вільна — транспорт рухається плавно, без затримок і заторів. Водночас на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою виникають труднощі, через які час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" наразі заторів немає. Водночас на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися черги, через які час очікування може становити близько 4 годин 30 хвилин. Існує також альтернативний маршрут, що майже повністю пролягає територією сусідньої держави, але на його проходження знадобиться більше 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи є черги на інших КПП України.