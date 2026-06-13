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Главная Одесса Выезд в Молдову затруднен: сильные пробки на трассе Одесса — Рени

Выезд в Молдову затруднен: сильные пробки на трассе Одесса — Рени

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 09:33
Выезд в Молдову затруднен: сильные пробки на трассе Одесса — Рени
Автомобили в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Республики Молдова

На трассе Одесса — Рени сегодня, 13 июня, образовались большие пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Большие пробки образовались перед пунктами пропуска "Паланка", "Старокозаче", "Орловка"и "Рени", а водителям приходится проводить в очередях по несколько часов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Наиболее сложная ситуация наблюдается на подъезде к КПП "Паланка". Очереди начинаются еще до транзитного участка молдавской территории возле Нижнеднестровского национального природного парка. Перед самим пунктом пропуска автомобили выстраиваются в несколько рядов, из-за чего время ожидания существенно увеличивается.

Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот из Google Maps

Серьезно затруднено движение и на направлении "Старокозаче — Тудора". Пробки фиксируются как непосредственно перед пунктом пропуска, так и на выезде из транзитного участка дороги. Значительная часть маршрута на картах обозначена красным цветом, что свидетельствует о почти полном застое транспорта. Кроме того, есть и очереди на самом таможенном пункте.

Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога в Старокозаче. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в Румынию

Не лучше ситуация и на пути в Румынию. На подъездах к паромной переправе "Орловка — Исакча" пробки наблюдаются вблизи Сараты, Холмского и Броски. Также затруднено движение через канал Кофа и непосредственно перед пунктом пропуска.

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Дорога в Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Очереди образовались и на КПП "Рени — Джурджулешть". Помимо самой границы, транспорт скапливается на въезде в город Рени, где скорость движения существенно снижена.

Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога к КПП "Рени — Джюрджулешть". Фото: скриншот из Google Maps

Какие документы нужны на границе

Водителям, направляющимся в Молдову, стоит заранее проверить наличие всех необходимых документов. Для выезда за границу на автомобиле необходимы:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • международный страховой сертификат «Зеленая карта»;
  • документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если водитель не является владельцем.

Отдельно стоит обратить внимание на технический контроль транспортного средства. Ведь все автомобили, направляющиеся в Молдову и Румынию, подлежат обязательному техосмотру. Отсутствие соответствующих документов может создать проблемы при пересечении границы.

Кроме того, для тех, кто направляется дальше в Румынию, дополнительным фактором задержки может стать новая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System), которую Евросоюз постепенно внедряет на своих внешних границах. Именно поэтому периодически возникают очереди и на румынском пункте пропуска Орловка — Исакча.

Ранее Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируют создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что железнодорожно-автомобильный мост через Днестровский лиман в Затоке, который неоднократно подвергался российским атакам, планируют восстановить до конца года. На аварийно-восстановительные работы выделили более 15 миллионов гривен.

пробки Новости Одессы очереди на границе выезд в Молдову
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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