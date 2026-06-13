Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На трасі Одеса — Рені сьогодні, 13 червня, утворилися великі затори у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Великі затори утворилися перед пунктами пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені", а водіям доводиться проводити в чергах по кілька годин.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Найскладніша ситуація спостерігається на під'їзді до КПП "Паланка". Черги починаються ще до транзитної ділянки молдовської території біля Нижньодністровського національного природного парку. Перед самим пунктом пропуску автомобілі шикуються у декілька рядів, через що час очікування суттєво збільшується.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Серйозно ускладнений рух і на напрямку "Старокозаче — Тудора". Затори фіксують як безпосередньо перед пунктом пропуску, так і на виїзді з транзитної ділянки дороги. Значна частина маршруту на картах позначена червоним кольором, що свідчить про майже повільний рух транспорту. Окрім того, є й черги на самому митному пункті.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

Не краща ситуація і на шляху до Румунії. На під'їздах до поромного переходу "Орлівка — Ісакча" затори спостерігаються поблизу Сарати, Холмського та Броски. Також ускладнений рух через канал Кофа та безпосередньо перед пунктом пропуску.

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Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги утворилися й на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Крім самого кордону, транспорт накопичується на в'їзді до міста Рені, де швидкість руху суттєво знижена.

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з Google Maps

Які документи потрібно на кордоні

Водіям, які прямують до Молдови, варто заздалегідь перевірити наявність усіх необхідних документів. Для виїзду за кордон автомобілем потрібні:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка";

документ, що підтверджує право користування автомобілем, якщо водій не є власником.

Окремо варто звернути увагу на технічний контроль транспортного засобу. Адже всі автавки, які прямують до Молдови та Румунії, підлягають обов'язковому техогляду. Відсутність відповідних документів може створити проблеми під час перетину кордону.

Крім того, для тих, хто прямує далі до Румунії, додатковим фактором затримки може бути нова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System), яку Євросоюз поступово впроваджує на своїх зовнішніх кордонах. Саме тому періодично виникають черги й на румунському пункті пропуску Орлівка — Ісакча.

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що залізнично-автомобільний міст через Дністровський лиман у Затоці, який неодноразово зазнавав російських атак, планують відновити до кінця року. На аварійно-відновлювальні роботи виділили понад 15 мільйонів гривень.