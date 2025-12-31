Пробки на трассе Одесса-Рени 31 декабря из-за поврежденного моста возле села Маяки

Выезжать в Молдову нужно сейчас — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, в среду, 31 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки из-за повреждения автомобильного моста вблизи села Маяки в результате обстрелов. Стоит учитывать, что сервис Google Maps может некорректно отображать маршруты, поскольку некоторые участки дороги пока закрыты для проезда.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки до Молдовы
Сегодня, 31 декабря, на трассе Одесса-Рени по направлению к КПП "Паланка" образовались пробки возле выезда из Одессы и вблизи села Маяки. Причиной задержек является реверсное движение транспорта из-за поврежденного моста. Также замедленное движение наблюдается на дороге к пункту пропуска "Староказачье — Тудора" по аналогичным причинам.
Пробки до Орловки
В направлении Орловки ситуация значительно спокойнее. Пробки наблюдаются только на транзитном участке вблизи границы с Молдовой, а дальше движение проходит свободно и без задержек.
Пробки до Рени
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также образуются очереди. Из-за интенсивного движения задержки возникают и на подъезде к транзитному участку КПП "Паланка". Водителям рекомендуют учитывать эти задержки при планировании поездок и быть готовыми к возможному времени ожидания на подъездных маршрутах.
