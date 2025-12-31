Відео
Головна Одеса Виїжджати в Молдову потрібно зараз — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїжджати в Молдову потрібно зараз — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:15
Затори на трасі Одеса-Рені 31 грудня через пошкоджений міст біля села Маяки
Автівки стоять у черзі поблизу кордону. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Сьогодні, у середу, 31 грудня, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори через пошкодження автомобільного мосту поблизу села Маяки внаслідок обстрілів. Варто враховувати, що сервіс Google Maps може некоректно відображати маршрути, оскільки деякі ділянки дороги наразі закриті для проїзду.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 31 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку до КПП "Паланка" утворилися затори біля виїзду з Одеси та поблизу села Маяки. Причиною затримок є реверсний рух транспорту через пошкоджений міст. Також уповільнений рух спостерігається на дорозі до пункту пропуску "Старокозаче — Тудора" з аналогічних причин.

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація значно спокійніша. Затори спостерігаються лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, а далі рух проходить вільно та без затримок.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також утворюються черги. Через інтенсивний рух затримки виникають і на під’їзді до транзитної ділянки КПП "Паланка". Водіям рекомендують враховувати ці затримки при плануванні поїздок та бути готовими до можливого часу очікування на під’їзних маршрутах.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як взимку не допустити замерзання автомобільного акумулятора. Також ми писали про те, як не варто розморожувати лобове скло в авто.

 

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
