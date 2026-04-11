Вытащили из-под завалов: пожарные посетили спасенную девочку

Спасатель дарит девочке мягкую игрушку. Фото: ГСЧС

Девочка, которую вытащили из-под завалов в Одессе после атаки российских дронов 6 апреля, уже дома и снова улыбается. Двухлетняя Каролина пережила ночь, которая могла стать последней. Сегодня ее держат на руках те же спасатели, которые достали ее из-под обломков. Они пришли навестить семью.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Спасение девочки

Той ночью ребенок вместе с беременной мамой оказался под завалами после попадания беспилотника в жилой дом. Спасатели действовали мгновенно, ведь счет шел на минуты. Обоих удалось извлечь живыми.

Спасенная девочка из-под завалов. Фото: ГСЧС

Через несколько дней пожарные вернулись в гости. Спасатели говорят, что Каролина узнает своих спасателей и спокойно идет к ним на руки.

Спасенная в результате обстрела девочка на руках у спасателей. Фото: ГСЧС

Мама спасенной девочки со спасателями. Фото: ГСЧС

Атака на Одессу в ночь на 6 апреля

Это произошло после массированной атаки на Одессу в ночь на 6 апреля. Тогда российские войска направили ударные беспилотники по жилым районам города. Под удар попала гражданская инфраструктура — многоэтажки, частные дома и автомобили. В результате атаки была разрушена часть жилого дома. Удар пришелся по верхним этажам, возникли пожары, а под завалами оказались люди.

Спасатели работали без остановки, разбирая обломки и ища выживших. Именно тогда под завалами и нашли Каролину и ее маму.

Мать спасенного ребенка обнимает спасателя. Фото: ГСЧС

Однако не всем повезло выжить. В результате той атаки погибли мирные жители Одессы, среди них — мать с двухлетней дочерью. После трагедии город провел их в последний путь.

В ту ночь пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них — беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. У людей — осколочные ранения, ожоги и отравление продуктами горения. Часть раненых находится в тяжелом состоянии.

Как писали Новини.LIVE российские войска в ночь на 11 апреля массированно обстреляли Одессу и область ударными беспилотниками. Самые тяжелые последствия зафиксировали в частном секторе. По данным ГСЧС, там после попадания российского дрона загорелся жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.

Позже Новини.LIVE сообщали, что россияне ночью 11 апреля убили молодую пару в Одессе. В их домбыло прямое попадание БпЛА, шансов спастись не было. По словам местных, погибшим было 32 и 38 лет. У них остался сын-подросток, который сейчас находится за границей. В результате атаки также пострадала 69-летняя женщина — ее госпитализировали в больницу.