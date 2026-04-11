Витягли з-під завалів: вогнеборці відвідали врятовану дівчинку

Рятувальник дарує дівчинці м'яку іграшку. Фото: ДСНС

Дівчинка, яку витягли з-під завалів в Одесі після атаки російських дронів 6 квітня, уже вдома і знову усміхається. Дворічна Кароліна пережила ніч, яка могла стати останньою. Сьогодні її тримають на руках ті самі рятувальники, які дістали її з-під уламків. Вони прийшли провідати родину.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Порятунок дівчинки

Тієї ночі дитина разом із вагітною мамою опинилася під завалами після влучання безпілотника в житловий будинок. Рятувальники діяли миттєво, адже рахунок йшов на хвилини. Обох вдалося витягти живими.

Врятована дівчинка з-під завалів. Фото: ДСНС

Через кілька днів вогнеборці повернулися в гості. Рятувальники кажуть, що Кароліна впізнає своїх рятівників і спокійно йде до них на руки.

Врятована унаслідок обстрілу дівчинка на руках у рятувальників. Фото: ДСНС

Мама врятованої дівчинки з рятувальниками. Фото: ДСНС

Атака на Одесу у ніч на 6 квітня

Це сталося після масованої атаки на Одесу в ніч на 6 квітня. Тоді російські війська спрямували ударні безпілотники по житлових районах міста. Під удар потрапила цивільна інфраструктура — багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Унаслідок атаки було зруйновано частину житлового будинку. Удар прийшовся по верхніх поверхах, виникли пожежі, а під завалами опинилися люди.

Рятувальники працювали без зупинки, розбираючи уламки та шукаючи тих, хто вижив. Саме тоді під завалами і знайшли Кароліну і її маму.

Матір врятованої дитини обіймає рятувальника. Фото: ДСНС

Однак не всім пощастило вижити. Внаслідок тієї атаки загинули мирні мешканці Одеси, серед них — мати з дворічною дочкою. Після трагедії місто провело їх в останню путь.

У ту ніч постраждали щонайменше 16 людей, серед них — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка. У людей — осколкові поранення, опіки та отруєння продуктами горіння. Частина поранених перебуває у важкому стані.

Як писали Новини.LIVE російські війська у ніч на 11 квітня масовано обстріляли Одесу і область ударними безпілотниками. Найважчі наслідки зафіксували у приватному секторі. За даними ДСНС, там після влучання російського дрона загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Пізніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни вночі 11 квітня вбили молоду пару в Одесі. В їхній будинок було пряме влучання БпЛА, шансів врятуватися не було. За словами місцевих, загиблим було 32 та 38 років. У них залишився син-підліток, який наразі перебуває за кордоном. Внаслідок атаки також постраждала 69-річна жінка — її госпіталізували до лікарні.