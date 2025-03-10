Отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Политика США за последние несколько месяцев изменилась в отношении Украины. Нынешний глава Белого дома в своих высказываниях все чаще озвучивает пророссийские нарративы. Да и помощь нам остановлена в рамках так называемого принуждения к миру. События разворачиваются настолько быстро, что за ними многие не успевают.

Нужно ли укреплять взаимоотношения с США? Этот вопрос журналисты Новини.LIVE задали одесситам.

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Отношения Украины и США

В условиях сокращения поддержки от США некоторые жители Одессы считают, что сотрудничество с Америкой следует оценивать, исходя лишь из того, насколько оно приносит пользу Украине. Они поддерживают взаимодействие между странами, если оно дает ощутимые положительные результаты. В то же время люди с определенным скептицизмом относятся к отдельным аспектам современной политики Соединенных Штатов.

"Ой, я даже не знаю. Если будут в этом какие-то плюсы для Украины, то конечно, что да, а если не будет никаких плюсов, то зачем они нам нужны, эти США. Они нам до этого помогали, и в этом были плюсы, а с нынешним президентом Америки я вижу одни минусы, к сожалению. Дай Бог, импичмент Трампа, а там посмотрим", — говорит одесситка Татьяна.

Одесситка Татьяна об отношениях Украины и США. Фото: Новини.LIVE

Похожая позиция и у другой одесситки, Натальи, которая убеждена, что партнерство с Соединенными Штатами является жизненно необходимым для Украины в нынешних условиях. Она считает, что это сотрудничество имеет ключевое значение на нескольких важных уровнях, а политические отношения с США открывают для нашей страны новые пути для международного сотрудничества и укрепляет ее позиции на мировой арене.

"Вы знаете, нам всем будет плюс, если будут хорошие отношения. Это же улучшение экономических вопросов и политических. Международные отношения никто не отменял, тем более когда они хорошие", — отметила Наталья.

Одесситка Наталья о партнерстве с Соединенными Штатами. Фото: Новини.LIVE

Поддержка в войне

Некоторые одесситы обращают внимание на то, что Украина нуждается в военной помощи США, особенно сейчас, когда на фронте ситуация осложняется. Без поддержки союзников, считают они, стране будет крайне трудно. Мы должны укреплять свою обороноспособность, получая современное вооружение, технологии и подготовку для военных.

"Да, нам без них трудно, вы же видите, что мы на войне немного начинаем сдавать. Они отменили поставку оружия, поэтому мы немного тормозим. Нам необходима их помощь, надо мириться, обязательно", — отмечает Владимир.

Одессит Владимир о необходимости военной помощи со стороны США. Фото: Новини.LIVE

Одессит Сергей также один из тех, кто рассматривает сотрудничество с США прежде всего как источник жизненно важной поддержки в войне. Мужчина уверен в том, что нормальные отношения между странами будут налажены и сохранены, ведь без помощи борьба за независимость Украины могла бы стать гораздо сложнее.

"Конечно, нам нужно улучшать отношения. Поддержка оружием, средствами — это необходимость. Нам трудно будет на войне и в целом без этой помощи", — отметил Сергей.

Одессит Сергей об улучшении отношений Украины и США. Фото: Новини.LIVE

Будущие переговоры с США

Некоторые одесситы считают, что диалог с США должен быть стратегическим и не предусматривать никаких территориальных компромиссов. Люди убеждены в том, что Украине следует вести переговоры, но сохраняя собственные интересы, и держать свою четкую позицию. Уступки в войне могут создать опасный прецедент, который только усилит агрессию противника.

"Нужно с ними говорить и добиваться своих приоритетов. Никакие территории отдавать нельзя. Я вот новости слушал, и говорят, что нужно вести переговоры с учетом того, что мы отдадим Херсон и Запорожье, а дальше что? Через полгода заберут Одессу, и что из этого получится? Ни в коем случае не идти на такие условия!" — отмечает одессит Андрей.

Одессит Андрей о переговорах Украины и Америки Фото: Новини.LIVE

Большинство опрошенных считает, что улучшение отношений с США является важным, однако их аргументы различаются. Для одних это вопрос экономики, для других — военной помощи, а кто-то настаивает на дипломатии без уступок.

Ранее мы писали о том, что Трамп назвал Зеленского "неблагодарным", говоря о помощи ВСУ и об угрозе ядерной войны.