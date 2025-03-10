Відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Політика США за останні кілька місяців змінилася щодо України. Нинішній глава Білого дому в своїх висловлюваннях дедалі частіше озвучує проросійські наративи. Та й допомога нам зупинена в рамках так званого примусу до миру. Події розгортаються настільки швидко, що за ними багато хто не встигає.

Чи потрібно зміцнювати взаємини із США? Це питання журналісти Новини.LIVE поставили одеситам.

Читайте також:

Відносини України та США

В умовах скорочення підтримки від США деякі мешканці Одеси вважають, що співпрацю з Америкою слід оцінювати, виходячи лише з того, наскільки вона приносить користь Україні. Вони підтримують взаємодію між країнами, якщо вона дає відчутні позитивні результати. Водночас люди з певним скептицизмом ставляться до окремих аспектів сучасної політики Сполучених Штатів.

"Ой, я навіть не знаю. Якщо будуть у цьому якісь плюси для України, то звісно, що так, а якщо не буде ніяких плюсів, то навіщо вони нам треба, ті США. Вони нам до цього допомагали, і в цьому були плюси, а з теперішнім президентом Америки я бачу одні мінуси, на жаль. Дай Боже, імпічмент Трампа, а там побачимо", — каже одеситка Тетяна.

Одеситка Тетяна про відносини України та США. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію має й інша одеситка, Наталія, яка переконана, що партнерство зі Сполученими Штатами є життєво необхідним для України у нинішніх умовах. Вона вважає, що ця співпраця має ключове значення на кількох важливих рівнях, а політичні відносини із США відкривають для нашої країни нові шляхи для міжнародної співпраці та зміцнюють її позиції на світовій арені.

"Ви знаєте, нам усім буде плюс, якщо будуть хороші стосунки. Це ж покращення економічних питань та політичних. Міжнародні відносини ніхто не скасовував, тим паче, коли вони хороші", — зазначила Наталія.

Одеситка Наталія про партнерство зі Сполученими Штатами. Фото: Новини.LIVE

Підтримка у війні

Деякі одесити звертають увагу на те, що Україна потребує військової допомоги США, особливо зараз, коли на фронті ситуація ускладнюється. Без підтримки союзників, вважають вони, країні буде вкрай важко. Ми маємо зміцнювати свою обороноздатність, отримуючи сучасне озброєння, технології та підготовку для військових.

"Так, нам без них важко, ви ж бачите, що ми на війні трохи починаємо здавати. Вони скасували постачання зброї, через це ми трохи гальмуємо. Нам необхідна їхня допомога, треба миритися, обов’язково", — наголошує Володимир.

Одесит Володимир про потребу військової допомоги з боку США. Фото: Новини.LIVE

Одесит Сергій також один з тих, хто розглядає співпрацю зі США передусім як джерело життєво важливої підтримки у війні. Чоловік впевнений в тому, що нормальні відносини між країнами будуть налагоджені та збережені, адже без допомоги боротьба за незалежність України могла б стати набагато складнішою.

"Звичайно, що нам потрібно покращувати стосунки. Підтримка зброєю, коштами — це необхідність. Нам важко буде на війні та і в цілому без цієї допомоги", — зазначив Сергій.

Одесит Сергій про покращення стосунків України та США. Фото: Новини.LIVE

Майбутні переговори із США

Деякі одесити вважають, що діалог із США має бути стратегічним і не передбачати жодних територіальних компромісів. Люди переконані в тому, що Україні слід вести переговори, але ж зберігаючи власні інтереси, та тримати свою чітку позиціюю. Поступки у війні можуть створити небезпечний прецедент, який лише посилить агресію противника.

"Потрібно з ними говорити й добиватися своїх пріоритетів. Ніякі території віддавати не можна. Я от новини слухав, і кажуть, що потрібно робити перемовини з урахуванням того, що ми віддамо Херсон та Запоріжжя, а далі що? Через пів року заберуть Одесу, і що з цього вийде? Ні в якому разі не йти на такі умови!" — наголошує одесит Андрій.

Одесит Андрій про переговори України та Америки Фото: Новини.LIVE

Більшість опитаних вважає, що покращення відносин зі США є важливим, проте їхні аргументи різняться. Для одних це питання економіки, для інших — військової допомоги, а хтось наголошує на дипломатії без поступок.

Раніше ми писали про те, що Трамп назвав Зеленського "невдячним", говорячи про допомогу ЗСУ та про загрозу ядерної війни.