Спортсмены из Одесчины на Олимпиаде 2024 года в Париже: кто именно

Олимпийские кольца. Фото: x.com/Paris2024

Уже завтра начнутся Олимпийские игры и спортсмены из Одесской области будут представлять Украину на международной арене. От нашего региона на соревнования поедут семеро представителей, являющихся мастерами в различных видах спорта.

Об этом сообщила пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

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Спортсмены из Одесской области соревнуются в разных дисциплинах, включая стрельбу, фехтование, теннис, футбол и борьбу, демонстрируя широкий спектр талантов и высокий уровень подготовки. В этом году Одесскую область будут представлять:

Ирина Маловичко — мастер стендовой стрельбы и серебряный призер чемпионата мира 2023 года, которая первой в Украине получила лицензию на Олимпиаду.

Елена Кровацкая и Алина Комащук — саблистки, серебряные призерки Олимпийских игр 2016 года.

Даяна Ястремская — полуфиналистка открытого чемпионата Австралии 2024 года по теннису.

Владимир Салюк и Максим Брагару — бронзовые призеры чемпионата Европы 2023 года (U-21) по футболу.

Василий Михайлов –— 28-летний борец свободного стиля.

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Напомним, в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря переменам традиционного протокола.



В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.