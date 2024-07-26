Спортсмени з Одещини на Олімпіаді 2024 в Парижі: хто саме

Олімпійські кільця. Фото: x.com/Paris2024

Вже завтра розпочнуться Олімпійські ігри, і спортсмени з Одеської області будуть представляти Україну на міжнародній арені. Від нашого регіону на змагання поїдуть семеро представників, які є майстрами у різноманітних видах спорту.

Про це повідомила пресслужба відділення НОК України в Одеській області.

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Спортсмени з Одещини змагаються в різних дисциплінах, включаючи стрільбу, фехтування, теніс, футбол і боротьбу, демонструючи широкий спектр талантів та високий рівень підготовки. Цьогоріч Одеську область представлятимуть:

Ірина Маловічко — майстриня стендової стрільби та срібна призерка чемпіонату світу 2023 року, яка першою в Україні здобула ліцензію на Олімпіаду.

Олена Кравацька та Аліна Комащук — шаблістки, срібні призерки Олімпійських ігор 2016 року.

Даяна Ястремська — півфіналістка відкритого чемпіонату Австралії 2024 з тенісу.

Володимир Салюк та Максим Брагару — бронзові призери чемпіонату Європи 2023 року (U-21) з футболу.

Василь Михайлов — 28-річний борець вільного стилю.

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Нагадаємо, у Парижі 26 липня офіційно стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.



У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.