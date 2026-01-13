Взрыв твердотопливного котла в Измаиле: пострадали люди

Последствия взрыва котла. Фото: ГСЧС Одесской области

В холодный сезон жители активно используют котлы и обогреватели, пытаясь согреть дома. Однако пренебрежение правилами безопасности может иметь серьезные последствия. Из-за неосторожной эксплуатации отопительного оборудования люди рискуют здоровьем и жизнью. Один из таких опасных случаев произошел в Измаиле Одесской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Взрыв котла

В городе Измаил в результате взрыва твердотопливного котла пострадали женщина и ребенок. Об инциденте сообщил дежурный фельдшер городской больницы. В медицинское учреждение госпитализировали женщину 1990 года рождения и ребенка 2011 года рождения с термическими ожогами. По предварительной информации, травмы они получили именно из-за взрыва отопительного оборудования в частном домовладении. Обстоятельства происшествия выясняют соответствующие службы. Состояние пострадавших уточняется.

Спасатели отмечают, что подобные случаи в Одесской области случаются именно в период активного использования твердотопливных котлов. Неправильная эксплуатация, перегрузка или технические неисправности могут привести к взрывам и пожарам.

Правила безопасности

Специалисты призывают регулярно проверять техническое состояние котлов и другого отопительного оборудования. Запрещено использовать неисправные приборы или самостоятельно вмешиваться в их конструкцию. Также важно не перегружать котлы топливом, следовать инструкциям производителя и не оставлять работающие приборы без присмотра.

Напомним, мы сообщали о том, как подключить котел к зарядной станции EcoFlow. Также мы писали о том, выгодно ли переходить на твердотопливные котлы в 2026 году.