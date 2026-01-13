Вибух твердопаливного котла в Ізмаїлі: постраждали люди

Наслідки вибуху котла. Фото: ДСНС Одещини

У холодний сезон жителі активно використовують котли та обігрівачі, намагаючись зігріти оселі. Однак нехтування правилами безпеки може мати серйозні наслідки. Через необережну експлуатацію опалювального обладнання люди ризикують здоров’ям і життям. Один із таких небезпечних випадків стався в Ізмаїлі на Одещині.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Вибух котла

У місті Ізмаїл внаслідок вибуху твердопаливного котла постраждали жінка та дитина. Про інцидент повідомив черговий фельдшер міської лікарні. До медичного закладу госпіталізували жінку 1990 року народження та дитину 2011 року народження з термічними опіками. За попередньою інформацією, травми вони отримали саме через вибух опалювального обладнання в приватному домоволодінні. Обставини події з’ясовують відповідні служби. Стан постраждалих уточнюється.

Рятувальники наголошують, що подібні випадки на Одещині трапляються саме в період активного використання твердопаливних котлів. Неправильна експлуатація, перевантаження або технічні несправності можуть призвести до вибухів і пожеж.

Правила безпеки

Фахівці закликають регулярно перевіряти технічний стан котлів та іншого опалювального обладнання. Заборонено використовувати несправні прилади або самостійно втручатися в їхню конструкцію. Також важливо не перевантажувати котли паливом, дотримуватися інструкцій виробника та не залишати працюючі прилади без нагляду.

