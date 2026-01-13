Відео
Відео

Головна Одеса Вибух котла на Одещині — постраждали двоє людей

Вибух котла на Одещині — постраждали двоє людей

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:36
Вибух твердопаливного котла в Ізмаїлі: постраждали люди
Наслідки вибуху котла. Фото: ДСНС Одещини

У холодний сезон жителі активно використовують котли та обігрівачі, намагаючись зігріти оселі. Однак нехтування правилами безпеки може мати серйозні наслідки. Через необережну експлуатацію опалювального обладнання люди ризикують здоров’ям і життям. Один із таких небезпечних випадків стався в Ізмаїлі на Одещині.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Читайте також:

Вибух котла

У місті Ізмаїл внаслідок вибуху твердопаливного котла постраждали жінка та дитина. Про інцидент повідомив черговий фельдшер міської лікарні. До медичного закладу госпіталізували жінку 1990 року народження та дитину 2011 року народження з термічними опіками. За попередньою інформацією, травми вони отримали саме через вибух опалювального обладнання в приватному домоволодінні. Обставини події з’ясовують відповідні служби. Стан постраждалих уточнюється.

Рятувальники наголошують, що подібні випадки на Одещині трапляються саме в період активного використання твердопаливних котлів. Неправильна експлуатація, перевантаження або технічні несправності можуть призвести до вибухів і пожеж.

Правила безпеки

Фахівці закликають регулярно перевіряти технічний стан котлів та іншого опалювального обладнання. Заборонено використовувати несправні прилади або самостійно втручатися в їхню конструкцію. Також важливо не перевантажувати котли паливом, дотримуватися інструкцій виробника та не залишати працюючі прилади без нагляду.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як підключити котел до зарядної станції EcoFlow. Також ми писали про те, чи вигідно переходити на твердопаливні котли у 2026 році.

