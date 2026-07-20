Нападение на Одессу 20 июля 2023 года: годовщина обстрела центра города

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, исполняется три года со дня одной из самых мощных российских атак на Одессу за время полномасштабной войны. В ночь на 2023 год город подвергся массированному ракетному и дронному удару. Под обстрел попал исторический центр, были разрушены гражданские здания, погиб человек, еще несколько горожан получили ранения.

Новини.LIVE вспоминают, как прошла та трагическая ночь.

Массированная атака на город

В ночь на 20 июля 2023 года российские войска уже третьи сутки подряд атаковали Одессу. На этот раз враг применил сразу несколько видов вооружения: ударные беспилотники Shahed-136, крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К", а также сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Оникс". Это была одна из самых масштабных комбинированных атак по городу за весь период большой войны.

Спасатели у завалов. Фото: Новини.LIVE

Люди возле места попадания. Фото: Новини.LIVE

Основной целью стали гражданские объекты. Разрушениям подверглись жилые дома, административные здания, школа, лицей, детский сад. Осколками также было повреждено здание Генерального консульства Китая в Одессе.

Техника на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Удар по банку

Одно из самых трагических попаданий пришлось на здание банка "Восток" в центре города. После ракетного удара здание было почти полностью разрушено.

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Спасатели расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE

Разрушения на месте. Фото: Новини.LIVE

Под завалами спасатели нашли тело охранника банка, погибшего во время атаки. Ранения получили ещё несколько человек, среди них — ребёнок. Одну пострадавшую женщину медики госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Спасатели отдыхают после разбора завалов. Фото: Новини.LIVE

Расследование и последствия

После очередного нападения правоохранители возбудили уголовное дело, чтобы задокументировать военное преступление и установить причастных к обстрелу.

Разрушенное административное здание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 01:57. Взрывы раздавались в разных районах города, а отбой был дан только в 03:45. Силы противовоздушной обороны сбили большинство воздушных целей, однако часть ракет и дронов прорвалась в центр Одессы, вызвав масштабные разрушения.

Обломки на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.

Также Новини.LIVE писали, что 2 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попали жилые дома в нескольких населенных пунктах области. Ранения получили трое человек, среди которых девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.