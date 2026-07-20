Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар по центру Одеси три роки тому: трагічний день

Удар по центру Одеси три роки тому: трагічний день

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 18:15
Атака на Одесу 20 липня 2023: річниця обстрілу центру
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 липня минає три роки від однієї з найпотужніших російських атак на Одесу за час повномасштабної війни. У ніч на 2023 рік місто опинилося під масованим ракетним і дроновим ударом. Під обстріл потрапив історичний центр, були зруйновані цивільні будівлі, загинула людина, ще кілька містян зазнали поранень.

Новини.LIVE згадують, як минула та трагічна ніч.

Масована атака на місто

У ніч проти 20 липня 2023 року російські війська вже третю добу поспіль атакували Одесу. Того разу ворог застосував одразу кілька видів озброєння: ударні безпілотники Shahed-136, крилаті ракети "Калібр" і "Іскандер-К", а також надзвукові ракети Х-22 та "Онікс". Це була одна з наймасштабніших комбінованих атак по місту за весь період великої війни.

Річниця атаки на Одещину
Рятувальники біля завалів. Фото: Новини.LIVE
Річниця обстрілу банку у центрі Одеси
Люди біля місця влучання. Фото: Новини.LIVE

Основною ціллю стали цивільні об'єкти. Руйнувань зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, школа, ліцей, дитячий садок. Уламками також було пошкоджено будівлю Генерального консульства Китаю в Одесі.

Третя річниця обстрілу Одеси
Техніка на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Удар по банку

Одне з найтрагічніших влучань припало на будівлю банку "Восток" у центрі міста. Після ракетного удару споруда була майже повністю зруйнована.

Читайте також:
Три роки потому — річниця обстрілу банку у центрі Одеси
Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE
Третя річниця удару по Одесі
Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Під завалами рятувальники знайшли тіло охоронця банку, який загинув під час атаки. Поранення отримали ще кілька людей, серед них дитина. Одну постраждалу жінку медики госпіталізували у тяжкому стані.

Фоторепортаж до річниці удару по Одесі
Рятувальники відпочивають після розбору завалів. Фото: Новини.LIVE

Розслідування та наслідки

Після чергової атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб задокументувати воєнний злочин і встановити причетних до обстрілу.

Річниця обстрілу банку у центрі Одеси
Зруйнована адмінбудівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 01:57. Вибухи лунали в різних районах міста, а відбій дали лише о 03:45. Сили протиповітряної оборони збили більшість повітряних цілей, однак частина ракет і дронів прорвалася до центру Одеси, спричинивши масштабні руйнування.

Третя річниця обстрілу банку у центрі Одеси
Уламки на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.

Також Новини.LIVE писали, що 2 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одещині. Під обстріл потрапили житлові будинки в кількох населених пунктах області. Поранення отримали троє людей, серед яких дівчинка віком один рік і десять місяців. Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.

Одеса фото обстріл Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації