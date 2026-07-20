Атака на Одесу 20 липня 2023: річниця обстрілу центру

Удар по центру Одеси три роки тому: трагічний день
Сьогодні, 20 липня минає три роки від однієї з найпотужніших російських атак на Одесу за час повномасштабної війни. У ніч на 2023 рік місто опинилося під масованим ракетним і дроновим ударом. Під обстріл потрапив історичний центр, були зруйновані цивільні будівлі, загинула людина, ще кілька містян зазнали поранень.
Новини.LIVE згадують, як минула та трагічна ніч.
Масована атака на місто
У ніч проти 20 липня 2023 року російські війська вже третю добу поспіль атакували Одесу. Того разу ворог застосував одразу кілька видів озброєння: ударні безпілотники Shahed-136, крилаті ракети "Калібр" і "Іскандер-К", а також надзвукові ракети Х-22 та "Онікс". Це була одна з наймасштабніших комбінованих атак по місту за весь період великої війни.
Основною ціллю стали цивільні об'єкти. Руйнувань зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, школа, ліцей, дитячий садок. Уламками також було пошкоджено будівлю Генерального консульства Китаю в Одесі.
Удар по банку
Одне з найтрагічніших влучань припало на будівлю банку "Восток" у центрі міста. Після ракетного удару споруда була майже повністю зруйнована.
Під завалами рятувальники знайшли тіло охоронця банку, який загинув під час атаки. Поранення отримали ще кілька людей, серед них дитина. Одну постраждалу жінку медики госпіталізували у тяжкому стані.
Розслідування та наслідки
Після чергової атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб задокументувати воєнний злочин і встановити причетних до обстрілу.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 01:57. Вибухи лунали в різних районах міста, а відбій дали лише о 03:45. Сили протиповітряної оборони збили більшість повітряних цілей, однак частина ракет і дронів прорвалася до центру Одеси, спричинивши масштабні руйнування.
Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.
Також Новини.LIVE писали, що 2 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одещині. Під обстріл потрапили житлові будинки в кількох населених пунктах області. Поранення отримали троє людей, серед яких дівчинка віком один рік і десять місяців. Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.