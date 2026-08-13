В Одессе слышны мощные взрывы: угроза дронов с моря

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе прогремели мощные взрывы, сейчас, 13 августа. Российские войска атакуют город с помощью дронов типа "Бандероль" из акватории Чёрного моря. Также слышна работа сил противовоздушной обороны. Информация о последствиях пока не поступала. Жителей призывают реагировать на угрозу и находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрывах в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сейчас, 13 августа, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Воздушные силы сообщали о движении баражирующих боеприпасов в направлении областного центра. Мониторинговые каналы добавили, что существует угроза для центральной части города и Пересыпского района. Информация о последствиях пока отсутствует.

Что известно о БПЛА "Бандероль"

"Бандероль" — это российский ударный беспилотник, предназначенный для поражения наземных целей. Дрон имеет реактивный двигатель и может нести боевую часть. Россия начала применять такие беспилотники против Украины, в частности для нанесения ударов по военным и инфраструктурным объектам.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

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Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области российский реактивный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда. По предварительным данным, погибли машинист и его помощник. 340 пассажиров и сотрудников поездной бригады были эвакуированы. Среди них, к счастью, нет пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на четверг, 13 августа, российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками. Под ударом оказался Измаильский район. Целью врага стали объекты портовой инфраструктуры. В результате атаки возникли повреждения и вспыхнул пожар. На место обстрела прибыли подразделения ГСЧС, чтобы ликвидировать разрушения и потушить пожар.