В Одесі лунають потужні вибухи: загроза дронів з моря

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі пролунали потужні вибухи, зараз, 13 серпня. Російські війська атакують місто дронами типу "Бандероль" з акваторії Чорного моря. Також чутно роботу сил протиповітряної оборони. Інформація про наслідки наразі не надходила. Мешканців закликають реаогувати на загрозу та перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибухи в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Зараз, 13 серпня, в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили повідомляли про рух баражуючих боєприпасів у напрямку обласного центру. Моніторингові канали додали, що є загроза для центральної частини міста та Пересипського району. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Що відомо про БпЛА "Бандероль"

"Бандероль" — це російський ударний безпілотник, призначений для ураження наземних цілей. Дрон має реактивний двигун і може нести бойову частину. Росія почала застосовувати такі безпілотники проти України, зокрема для ударів по військових та інфраструктурних об’єктах.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

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Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, На Одещині російський реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. За попередніми даними, загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали. Серед них, на щастя, травмованих немає.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти четверга, 13 серпня, російська армія атакувала Одеську область безпілотниками. Під ударом опинився Ізмаїльський район. Ціллю ворога стали об’єкти портової інфраструктури. Унаслідок атаки виникли пошкодження та спалахнула пожежа. На місце обстрілу прибули підрозділи ДСНС, щоб ліквідувати руйнування та загасити пожежу.