Ехали в прицепе фуры — пограничники задержали четырех уклонистов

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Сотрудники Одесского пограничного отряда задержали водителя грузовика, попытавшегося нелегально перевезти группу лиц к государственной границе. Этот инцидент произошел на автодороге "Одесса-Рени".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 27 мая.

Читайте также:

Пограничники задержали уклонистов

Пограничники обнаружили, что четверо граждан из разных областей Украины — Донецкой, Харьковской, Черкасской и Одесской — обнаружили через знакомства и сеть Интернет контакты организаторов незаконного пересечения границы. Они получили указания и приехали в Одессу, где должны были проживать в отеле в течение двух недель до определенного времени встречи с водителем "бла-бла-кара", который должен был их перевезти.

Во время встречи водитель для сокрытия своих намерений пригласил пассажиров занять места в пустом полуприцепе. Каждый из пассажиров должен был заплатить за эту поездку 6 тысяч долларов, с предоплатой в 1 000 долларов.

Теперь всем участникам этого нелегального путешествия придется отвечать перед законом. В отношении водителя было отправлено сообщение в Национальную полицию о подозрении в незаконной перевозке лиц через границу.

На пассажиров были составлены административные протоколы по факту попытки незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, в ночь на 23 мая оперативный персонал Чопского пограничного отряда задержал лиц, которые пытались незаконно перейти границу между Украиной и Венгрией.

Ранее мы писали, что с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.