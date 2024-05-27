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Ехали в прицепе фуры — пограничники задержали четырех уклонистов

27 мая 2024 20:09
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Бригадир София
редактор
Ехали в прицепе фуры — пограничники задержали четырех уклонистов
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сотрудники Одесского пограничного отряда задержали водителя грузовика, попытавшегося нелегально перевезти группу лиц к государственной границе. Этот инцидент произошел на автодороге "Одесса-Рени".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 27 мая.

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Пограничники обнаружили, что четверо граждан из разных областей Украины — Донецкой, Харьковской, Черкасской и Одесской — обнаружили через знакомства и сеть Интернет контакты организаторов незаконного пересечения границы. Они получили указания и приехали в Одессу, где должны были проживать в отеле в течение двух недель до определенного времени встречи с водителем "бла-бла-кара", который должен был их перевезти.

Во время встречи водитель для сокрытия своих намерений пригласил пассажиров занять места в пустом полуприцепе. Каждый из пассажиров должен был заплатить за эту поездку 6 тысяч долларов, с предоплатой в 1 000 долларов.

Теперь всем участникам этого нелегального путешествия придется отвечать перед законом. В отношении водителя было отправлено сообщение в Национальную полицию о подозрении в незаконной перевозке лиц через границу.

На пассажиров были составлены административные протоколы по факту попытки незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, в ночь на 23 мая оперативный персонал Чопского пограничного отряда задержал лиц, которые пытались незаконно перейти границу между Украиной и Венгрией.

Ранее мы писали, что с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.

граница
Украина
пограничники
Одесская область
уклонисты
ГПСУ

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