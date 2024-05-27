Їхали у причепі фури — прикордонники затримали чотирьох ухилянтів

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Співробітники Одеського прикордонного загону затримали водія вантажівки, який спробував нелегально перевезти групу осіб до державного кордону. Цей інцидент трапився на автошляху "Одеса-Рені".

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у понеділок, 27 травня.

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Прикордонники виявили, що четверо громадян з різних областей України — Донецької, Харківської, Черкаської, та Одеської — знайшли через знайомства та мережу Інтернет контакти організаторів незаконного перетину кордону. Вони отримали вказівки та приїхали до Одеси, де мали проживати у готелі протягом двох тижнів до визначеного часу зустрічі з водієм "бла-бла-кару", який мав їх перевезти.

Під час зустрічі, водій для приховування своїх намірів, запросив пасажирів зайняти місця у порожньому напівпричепі. Кожен з пасажирів мав заплатити за цю поїздку 6 тисяч доларів, з передоплатою в 1000 доларів.

Тепер усім учасникам цієї нелегальної подорожі доведеться відповідати перед законом. Щодо водія, було надіслано повідомлення до Національної поліції про підозру у незаконному перевезенні осіб через кордон.

На пасажирів було складено адміністративні протоколи за фактом спроби незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня оперативний персонал Чопського прикордонного загону затримав осіб, які намагалися незаконно перейти кордон між Україною та Угорщиною.

Раніше ми писали, що з 24 лютого 2022 року близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії.