Ремонт моста через канал Кофа в Одесской области

Мост через канал Кофа. Фото: Бессарабия Информ

В Измаильском районе Одесской области продолжают ремонтировать мост через канал Кофа — необходимое для логистики юга региона сооружение. Путепровод закрыли в 2021 году из-за его аварийного состояния и только через два года его начали восстанавливать.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Что успели сделать

Строители уже укрепили конструкцию моста с перильным ограждением и заасфальтировали сооружение. Кроме того, успели восстановить автомобильную дорогу Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. Сейчас завершают обустраивать подходы к мосту, насыпь и устанавливают конусы у опор. Также заканчивают монтировать сепараторы и достраивать водосбросные сооружения.

Важность моста

Мост через канал Кофа объединяет Измаильский и Килийский порты и имеет большое значение для четырех общин Измаильского района. Благодаря ремонту путепровода и автомобильной дороги Т-16-07 на подъезде к нему, увеличится пропускная способность и значительно ускорится передвижение гражданских авто, бригад скорой помощи, экстренных служб и грузовиков.

Напомним, недавно мы писали о 7 миллионах на содержание водопровода, а также о пятнадцатимиллионном ремонте укрытия в одной из школ Одесской области.