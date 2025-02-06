Ремонт моста через канал Кофа на Одещині

Міст через канал Кофа. Фото: Бесарабія Inform

В Ізмаїльському районі Одещини продовжують ремонтувати міст через канал Кофа — необхідну для логістики півдня регіону споруду. Шляхопровід закрили у 2021 році через його аварійний стан та тільки через два роки його почали відновлювати.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Що встигли зробити

Будівельники вже укріпили конструкцію мосту з перильною огорожею та заасфальтували споруду. Крім того, встигли відновити автомобільну дорогу Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове. Зараз завершують облаштовувати підходи до мосту, насип та встановлюють конуси біля опор. Також наразі завершують монтувати сепаратори та добудовувати водоскидні споруди.

Важливість мосту

Міст через канал Кофа поєднує Ізмаїльський та Кілійській порти та має вагоме значення для чотирьох громад Ізмаїльського району. Завдяки ремонту шляхопроводу та автомобільної дороги Т-16-07 на підʼїзді до нього, збільшиться пропускна спроможність та значно прискориться пересування цивільних авто, бригад швидкої допомоги, екстрених служб та великовантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 7 мільйонів на утримування водогону. А також про п’ятнадцятимільйонний ремонт укриття в одній зі шкіл Одещини.