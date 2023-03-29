С корабля или авиации: Гуменюк оценила возможность очередного ракетного удара

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

В Черном море мощный шторм, впрочем, враг продолжает держать наготове свои корабли. Кроме того, остается угроза авиационного удара.

Об этом в эфире 24 Канала заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

На боевом дежурстве в Черном море шесть вражеских кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, который может быть снаряжен четырьмя "Калибрами".

"Погода существенно на нашей стороне. По всему югу очень мощное штормовое предупреждение. Волнение моря вплоть до 5 баллов. Как правило, надводные ракетоносители его не выдерживают. Впрочем, мы имеем дело с врагом, который абсолютно "бесшабашно" распоряжается своим личным составом, поэтому надводный ракетоноситель в случае срочной команды может быть выведен гипотетически на курс", — отметила Наталья Гуменюк.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Представитель ОК "Юг" добавила, что сейчас основная возможная угроза — это использование авиации. Хотя из-за сильного ветра, для самолетов это будет довольно опасный полет.

В приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. Это ведь давление на население. Электричество имеет большое значение для развития экономики и для бытовых удобств.

Отметим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы. Общие потери оккупационной армии за время войны смотрите в материале.