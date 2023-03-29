З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

В Чорному морі потужний шторм, втім ворог продовжує тримати напоготові свої кораблі. Крім того, залишається загроза авіаційного удару.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

На бойовому чергуванні в Чорному морі шість ворожих кораблів. Серед них один підводний ракетоносій, який може бути споряджений чотирма "Калібрами".

"Погода суттєво на нашому боці. По всьому півдню дуже потужне штормове попередження. Хвилювання моря аж до 5 балів. Як правило надводні ракетоносії його не витримують. Втім ми маємо справу з ворогом який абсолютно “безшабашно” розпоряджається своїм особовим складом, тому надводний ракетоносій у випадку термінової команди може бути виведений гіпотетично на курс", — зазначила Наталя Гуменюк.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Речниця ОК "Південь" додала, що наразі основна можлива загроза — це використання авіації. Хоча через сильний вітер, для літаків це буде доволі небезпечний політ.

В пріоритеті залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей.

Зазначимо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи. Загальні втрати окупаційної армії за час війни дивіться в матеріалі.