Пасха 2024: как празднуют одесситы

Священник освящает пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 5 мая, православные украинцы празднуют светлый день Христового Воскресения. Сегодня тысячи одесситов принесли в храм для освящения пасхи, пасхальные яйца и домашние мясные изделия, ведь закончился пост и именно этим будут лакомиться горожане.

Журналисты Новини.LIVE побывали на процессии освящения.

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С самого утра возле храма украинской православной церкви собрались одесситы на пасхальную службу, которая в этом году из-за действия комендантского часа началась в 5 часов утра. Одесситы целыми семьями после богослужения остались, чтобы освятить свои пасхальные корзины.

"Мы святим пасхи, пасхальные яйца, соль, святую воду — как все люди. Делали все самостоятельно. И приехали сегодня в нашу украинскую церковь с надеждой на победу", — говорит Григорий Иванович.

Григорий Иванович вместе с семьей в церкви. Фото: Новини.LIVE

Одессита поддерживает и другая женщина, радующаяся, что в украинской церкви стало больше прихожан. Таким образом, люди демонстрируют, что Украине не нужен московский патриархат.

"Самостоятельно я не делала пасхи, но каждый год прихожу их освящать. Мне очень нравится, что наша украинская православная церковь собирает столько людей и что люди отвернулись от московского патриархата и собираются здесь в вышиванках. Таким образом мы объединяемся ради победы", — добавляет Людмила.

Людмила святит паски в ВЦУ. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что традиции придерживается и молодежь. Екатерина и Даниил сегодня впервые самостоятельно пришли в церковь, чтобы освятить пасхальный набор.

"Мы святим куличи и яички. Паски нам передала мама, а пасхальные яйца сами разрисовывали", — говорят Екатерина и Даниил.

Екатерина и Даниил в церкви. Фото: Новини.LIVE

Женщина готовит пасхальную корзину к освящению. Фото: Новини.LIVE

Как готовились к празднику

Одной из главных традиций Пасхи является подготовка к ней. Накануне воскресенья хозяйки месят тесто на куличи и даже самые маленькие члены семьи помогают с декорированием.

"Как всегда, святим куличи, сыр, яйца — по нашим украинским традициям. Делали все вместе, даже внучка нарисовала на яйцах герб Украины. У меня сегодня очень хорошее настроение. Надеемся, что воскрес Иисус — и воскреснет наша Украина", — рассказывает Людмила.

Людмила с мужем пришла в церковь. Фото: Новини.LIVE

А Светлана говорит, что хорошие куличи получаются благодаря сестре, которая самостоятельно придумала рецепт, чтобы выпечка была пушистой и сладкой. Однако рецепт не стала раскрывать.

"Мы с хорошим настроением пришли и с надеждой, что скоро будет наша победа. Освящаем все домашнее, сами пекли куличи по рецепту сестры. Она у нас хозяйка", — заключает Светлана.

Светлана с семьей освящает пасхи. Фото: Новини.LIVE

Люди ждут освящения пасхальной корзины. Фото: Новини.LIVE

Вообще одесситы верят в Бога и в то, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы.. Все в этот день ждут самого главного — победы, которая обязательно наступит.