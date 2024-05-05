Великдень 2024: як святкують одесити

Священник освячує великодні кошики. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 5 травня, православні українці святкують світлий день Христового Воскресіння. Сьогодні тисячі одеситів принесли до храму для освячення паски, крашанки та домашні мʼясні вироби, адже закінчився піст і саме цим ласуватимуть містяни.

Журналісти Новини.LIVE побували на процесії освячення.

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Що святять одесити

Від самого ранку біля храму української православної церкви зібралися одесити на великодню службу, яка цьогоріч через дію комендантської години розпочалася о 5 годині ранку. Одесити цілими родинами після богослужіння залишилися, аби освятити свої великодні кошики.

"Ми святимо паски, крашанки, сіль, святу воду — як всі люди. Робили усе самостійно. І приїхали сьогодні у нашу українську церкву з надією на перемогу", — каже Григорій Іванович.

Григорій Іванович разом із родиною у церкві. Фото: Новини.LIVE

Одесита підтримує й інша жінка, яка радіє, що в української церкви стало більше парафіян. Таким чином люди демонструють, що Україні не потрібен московський патріархат.

"Самостійно я не робила паски, але кожного року приходжу їх освячувати. Мені дуже подобається, що наша українська православна церква збирає стільки людей і що люди відвернулися від московського патріархату та збираються тут у вишиванках. Таким чином ми єднаємося задля перемоги", — додає Людмила.

Людмила святить паски в ПЦУ. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що традицій дотримується й молодь. Катерина та Данило сьогодні вперше самостійно прийшли до церкви, щоб освятити смаколики.

"Ми святимо пасочки та яєчка. Паски нам передала мама, а крашанки самі розмальовували", — кажуть Катерина та Данило.

Катерина та Данило у церкві. Фото: Новини.LIVE

Жінка готує великодній кошик до освячення. Фото: Новини.LIVE

Як готувалися до свята

Однією з головних традицій Великодня є підготовка до нього. Напередодні неділі господині місять тісто на паски, та навіть найменші члени родини допомагають з декоруванням.

"Як завжди, святимо паски, сир, яйця — за нашими українськими традиціями. Робили усе разом, навіть онучка намалювала на яйцях герб України. У мене сьогодні дуже гарний настрій. Сподіваємося, що воскрес Ісус і воскресне наша Україна", — розповідає Людмила.

Людмила з чоловіком прийшла до церкви. Фото: Новини.LIVE

А Світлана каже, що гарні паски виходять завдяки сестрі, яка самостійно вигадала рецепт, аби випічка була пухкою та солодкою. Однак рецепт не стала розкривати.

"Ми з гарним настроєм прийшли і з надією, що скоро буде наша перемога. Освячуємо все домашнє, самі пекли пасочки за рецептом сестри. Вона у нас господиня", — підсумовує Світлана.

Світлана з родиною освячує паски. Фото: Новини.LIVE

Люди чекають на освячення великоднього кошика. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити вірять у Бога та у те, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Всі у цей день чекають найголовнішого — перемоги, яка обовʼязково настане.