Великдень 2024: як святкують одесити

З надією на перемогу — як святкують Великдень в Одесі
У неділю, 5 травня, православні українці святкують світлий день Христового Воскресіння. Сьогодні тисячі одеситів принесли до храму для освячення паски, крашанки та домашні мʼясні вироби, адже закінчився піст і саме цим ласуватимуть містяни.
Журналісти Новини.LIVE побували на процесії освячення.
Що святять одесити
Від самого ранку біля храму української православної церкви зібралися одесити на великодню службу, яка цьогоріч через дію комендантської години розпочалася о 5 годині ранку. Одесити цілими родинами після богослужіння залишилися, аби освятити свої великодні кошики.
"Ми святимо паски, крашанки, сіль, святу воду — як всі люди. Робили усе самостійно. І приїхали сьогодні у нашу українську церкву з надією на перемогу", — каже Григорій Іванович.
Одесита підтримує й інша жінка, яка радіє, що в української церкви стало більше парафіян. Таким чином люди демонструють, що Україні не потрібен московський патріархат.
"Самостійно я не робила паски, але кожного року приходжу їх освячувати. Мені дуже подобається, що наша українська православна церква збирає стільки людей і що люди відвернулися від московського патріархату та збираються тут у вишиванках. Таким чином ми єднаємося задля перемоги", — додає Людмила.
Варто зазначити, що традицій дотримується й молодь. Катерина та Данило сьогодні вперше самостійно прийшли до церкви, щоб освятити смаколики.
"Ми святимо пасочки та яєчка. Паски нам передала мама, а крашанки самі розмальовували", — кажуть Катерина та Данило.
Як готувалися до свята
Однією з головних традицій Великодня є підготовка до нього. Напередодні неділі господині місять тісто на паски, та навіть найменші члени родини допомагають з декоруванням.
"Як завжди, святимо паски, сир, яйця — за нашими українськими традиціями. Робили усе разом, навіть онучка намалювала на яйцях герб України. У мене сьогодні дуже гарний настрій. Сподіваємося, що воскрес Ісус і воскресне наша Україна", — розповідає Людмила.
А Світлана каже, що гарні паски виходять завдяки сестрі, яка самостійно вигадала рецепт, аби випічка була пухкою та солодкою. Однак рецепт не стала розкривати.
"Ми з гарним настроєм прийшли і з надією, що скоро буде наша перемога. Освячуємо все домашнє, самі пекли пасочки за рецептом сестри. Вона у нас господиня", — підсумовує Світлана.
Загалом одесити вірять у Бога та у те, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Всі у цей день чекають найголовнішого — перемоги, яка обовʼязково настане.
Читайте Новини.LIVE!