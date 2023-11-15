Из Одессы отправился первый поезд с женскими купе — детали
С 15 ноября с Одессы отправился первый поезд с женским купе. Сейчас это скоростной ночной поезд, который следует в Рахов, что на Закарпатье.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".
По информации ведомства, услуга с женскими купе пользуется спросом, поэтому на предприятии расширили количество направлений.
"Именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: NPS 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе — более 80% на сегодня", — говорится в сообщении.
В какие поезда добавили женские купе
- №26/236 Одесса — Рахов;
- №81/82 Киев — Ужгород;
- №41/42 Днепр — Трускавец;
- №75/76 Киев — Кривой Рог;
- №15/16 Харьков — Ясиня;
- №17/18 Харьков — Ужгород;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №3/4 Запорожье — Ужгород.
Как купить билет
Купить билеты в женские купе можно исключительно в мобильном приложении "Укрзализныци". Чтобы получить доступ к функции, необходимо обновить приложение.
Напомним, вебпортал и приложение "Дія" интегрировали с Укрзализныцей для борьбы с перекупами билетов. Это поможет избежать переплат средств за поездку и поисков альтернативных вариантов.
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