З Одеси вирушив перший поїзд з жіночими купе — деталі
Відсьогодні, з 15 листопада, з Одеси вирушив перший потяг з жіночим купе. Наразі це швидкісний нічний поїзд, який прямує до Рахова, що на Закарпатті.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".
За інформацією відомства, послуга з жіночими купе має попит, тож у підприємстві розширили кількість напрямків.
"Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе –- понад 80% на сьогодні", –- йдеться в повідомленні.
У які поїзди додали жіночі купе
- №26/236 Одеса — Рахів;
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №75/76 Київ — Кривий Ріг;
- №15/16 Харків — Ясіня;
- №17/18 Харків — Ужгород;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород.
Як придбати квиток
Придбати квитки до жіночих купе можна виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Щоб отримати доступ до функції, треба оновити додаток.
Нагадаємо, вебпортал та застосунок "Дія" інтегрували із Укрзалізницею для боротьби з перекупами квитків. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів.
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