З Одеси вирушив перший поїзд з жіночими купе — деталі

Жінка сидить у купе. Фото: Укрзалізниця

Відсьогодні, з 15 листопада, з Одеси вирушив перший потяг з жіночим купе. Наразі це швидкісний нічний поїзд, який прямує до Рахова, що на Закарпатті.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

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За інформацією відомства, послуга з жіночими купе має попит, тож у підприємстві розширили кількість напрямків.

"Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе –- понад 80% на сьогодні", –- йдеться в повідомленні.

У які поїзди додали жіночі купе

№26/236 Одеса — Рахів;

№81/82 Київ — Ужгород;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№75/76 Київ — Кривий Ріг;

№15/16 Харків — Ясіня;

№17/18 Харків — Ужгород;

№29/30 Київ — Ужгород;

№3/4 Запоріжжя — Ужгород.

Як придбати квиток

Придбати квитки до жіночих купе можна виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Щоб отримати доступ до функції, треба оновити додаток.

Нагадаємо, вебпортал та застосунок "Дія" інтегрували із Укрзалізницею для боротьби з перекупами квитків. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів.