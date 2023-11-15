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З Одеси вирушив перший поїзд з жіночими купе — деталі

15 листопада 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З Одеси вирушив перший поїзд з жіночими купе — деталі
Жінка сидить у купе. Фото: Укрзалізниця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відсьогодні, з 15 листопада, з Одеси вирушив перший потяг з жіночим купе. Наразі це швидкісний нічний поїзд, який прямує до Рахова, що на Закарпатті. 

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

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За інформацією відомства, послуга з жіночими купе має попит, тож у підприємстві розширили кількість напрямків. 

"Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе –- понад 80% на сьогодні", –- йдеться в повідомленні.

У які поїзди додали жіночі купе

  • №26/236 Одеса — Рахів;
  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • №15/16 Харків — Ясіня;
  • №17/18 Харків — Ужгород;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород.

Як придбати квиток

Придбати квитки до жіночих купе можна виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Щоб отримати доступ до функції, треба оновити додаток.

Нагадаємо, вебпортал та застосунок "Дія" інтегрували із Укрзалізницею для боротьби з перекупами квитків. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів.

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