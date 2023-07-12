С осени не все ВПЛ в Одессе будут получать финансовую помощь

Финансовая помощь. Фото: google

С осени внутренне перемещенным лицам, владеющим новым автомобилем или имеющим стотысячный депозит, не будет предоставляться помощь. Размер выплат остается неизменным — 3 тысячи гривен для лиц с инвалидностью и детей и 2 тысячи гривен для всех остальных.

Об этом сообщила директор департамента социальной и семейной политики Одесской областной военной администрации Татьяна Дементьева.

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Изменения в законодательстве

Отмечено, что, начиная с 1 августа 2023 года, все внутренне перемещенные лица, уже получающие помощь, продолжат ее получать еще полгода до конца января 2024 года. Правительство приняло соответствующее постановление 11 июля. В настоящее время зарегистрировано 2,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, а на выплаты предусмотрено 57 миллиардов гривен в бюджете этого года. Выплаты будут начисляться автоматически, не нужно производить дополнительные действия.

Кого коснутся изменения

С начала сентября 2023 будут остановлены выплаты внутренне перемещенным лицам, которые приобрели транспортное средство не старше 5 лет, земельный участок или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме за средства государственного или местных бюджетов), имеют депозит на счете свыше 100 тысяч гривен, проживают не в зоне боевых действий, а также приобрели валюту и банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен.

Также было отмечено, что в некоторых случаях выплаты пособия могут быть прекращены. Например, лицам, находящимся за границей более 30 дней без веских причин, или отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Кто еще может получить помощь

Татьяна Дементьева также отметила, что ВПЛ, которые обратились за помощью после 1 августа, также могут в течение полугода получать деньги. Помощь получат семьи, у которых есть дети с инвалидностью, лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью, пенсионеры, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми с совокупным доходом на одного члена семьи не более 10,356 гривны.

Напомним, Кабинет Министров Украины (КМУ) принял изменения по порядку выплаты единовременной денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о праве граждан на сумму в 5 тысяч гривен.