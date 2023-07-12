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З осені не всі ВПО в Одесі отримуватимуть фінансову допомогу

12 липня 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З осені не всі ВПО в Одесі отримуватимуть фінансову допомогу
Фінансова допомога. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від осені внутрішньо переміщеним особам, які володіють новим автомобілем або мають стотисячний депозит, не буде надаватися допомога. Розмір виплат залишається незмінним — 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень для всіх інших. 

Про це повідомила директор департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації Тетяна Дементьєва. 

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Зміни в законодавстві

Зазначено, що, починаючи з 1 серпня 2023 року, всі внутрішньо переміщені особи, які вже отримують допомогу, продовжать її отримувати ще пів року до кінця січня 2024 року. Уряд прийняв відповідну постанову 11 липня. Наразі зареєстровано 2,6 мільйони внутрішньо переміщених осіб, а на виплати передбачено 57 мільярдів гривень у бюджеті цього року. Виплати будуть нараховуватися автоматично, не потрібно робити додаткові дії.

Кого торкнуться зміни

З початку вересня 2023 року будуть зупинені виплати внутрішньо переміщеним особам, які придбали транспортний засіб не старше 5 років, земельну ділянку або нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень (крім за кошти державного чи місцевих бюджетів), мають депозит на рахунку понад 100 тисяч гривень, проживають не в зоні бойових дій, а також придбали валюту та банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень.

Також було наголошено, що в деяких випадках виплати допомоги можуть бути припинені. Наприклад, особам, які перебувають за кордоном понад 30 днів без вагомих причин, або тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі або був засуджений за колабораціонізм.

Хто ще може отримати допомогу

Тетяна Дементьєва також зазначила, що ВПО, які звернулися за допомогою після 1 серпня, також можуть протягом пів року отримати гроші. Допомогу отримають родини, в яких є діти з інвалідністю, особи, які доглядають за особою з інвалідністю, пенсіонери, родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми з сукупним доходом на одного члена сім'ї не більше 10,356 гривні. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України (КМУ) ухвалив зміни щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. Йдеться про право громадян на суму у 5 тисяч гривень.

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