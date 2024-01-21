Гражданское судно идет по Гуманитарному коридору. Фото: ОП

После прекращения Зернового соглашения Украине удалось наладить самостоятельный экспорт продукции. По состоянию на конец января из портов Большой Одессы вышло более 500 судов с 15 миллионами тонн продукции.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украина — Укринформ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

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Украинский дипломат утверждает, что международные партнеры очень заинтересованы в дальнейшем функционировании Гуманитарного коридора. В первую очередь, это выгодно Турции — часть украинской продукции оседает там.

"У нас функционирует наш, свой коридор, которым уже вывезено более 15 миллионов тонн грузов, и более 500 кораблей (прошли Гуманитарным коридором. — Ред.). Здесь есть доля турецкого бизнеса, покупающего определенную продукцию в Украине, сырье, а также поставляющего необходимые товары в Украину. И здесь (товарооборот. — Ред.) идет только за нарастающей, поскольку и бизнесу интересно, и для перевозчиков это большая выгода", — отметил политик.

Кроме того, Василий Боднар отметил, что только на прошлой неделе Турция, Румыния и Болгария в рамках совместной инициативы договорились о разминировании западной части Черного моря. Это должно существенно обезопасить черноморский транспортный коридор.

Напомним, к функционированию так называемой Зерновой инициативы, кроме Украины и РФ, были привлечены Турция и ООН, однако РФ, со своей стороны, саботировала этот общий экономический проект и в одностороннем порядке вышла из Зернового соглашения.

В связи с этим Украина создала свой альтернативный маршрут для экспорта продовольственных и других грузов через Черное море, который получил название Гуманитарный коридор.