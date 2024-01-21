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З портів Великої Одеси вийшло понад 500 суден

21 січня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З портів Великої Одеси вийшло понад 500 суден
Цивільне судно прямує Гуманітарним коридором. Фото: ОП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Після припинення зернової угоди Україні вдалося налагодити самостійний експорт продукції. Станом на кінець січня з портів Великої Одеси вийшло понад 500 суден з 15 мільйонами тонн продукції.

Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України у Туреччині Василь Боднар.

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Український дипломат стверджує, що міжнародні партнери вкрай зацікавлені в подальшому функціонуванні Гуманітарного коридору. Насамперед це вигідно Туреччині — частина української продукції осідає там.

"У нас функціонує наш, свій коридор, яким вже вивезено понад 15 мільйонів тонн вантажів, і понад 500 кораблів (пройшли Гуманітарним коридором — Ред.). Тут є частка турецького бізнесу, що купує певну продукцію в Україні, сировину, а також постачає необхідні товари в Україну. І тут (товарообіг. — Ред.) відбувається лише за наростаючою, оскільки й бізнесу цікаво, і для перевізників це велика вигода", — зазначив політик.

Крім того, Василь Боднар зазначив, що лише минулого тижня Туреччина, Румунія та Болгарія у рамках спільної ініціативи домовилися про розмінування західної частини Чорного моря. Це має суттєво убезпечити чорноморський транспортний коридор.

Нагадаємо, до функціонування так званої Зернової ініціативи крім України та РФ були залучені Туреччина та ООН, проте РФ, зі свого боку, саботувала цей спільний економічний проєкт і в односторонньому порядку вийшла із Зернової угоди.

Внаслідок цього Україна створила власний альтернативний маршрут для експорту продовольчих та інших вантажів через Чорне море, який отримав назву Гуманітарний коридор.
 

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеський порт
експорт зерна
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