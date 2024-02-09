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С поездкой к границам стоит подождать — какая ситуация на трассе Одесса — Рени

9 февраля 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
С поездкой к границам стоит подождать — какая ситуация на трассе Одесса — Рени
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 9 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются большие автомобильные очереди в сторону молдавской границы. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, до Румынии добраться будет легко.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух столбов, Большого Дальника. А вот участок между Маяками и КПП полностью обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится более двух часов. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очереди.

С поездкой к границам стоит подождать - какая ситуация на трассе Одесса - Рени - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах села Успеновка, Сараты, Татарбунар и Холмского. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более 5 часов.

С поездкой к границам стоит подождать - какая ситуация на трассе Одесса - Рени - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, что украинцы должны уплатить налог на роскошь. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Также мы рассказывали о лучших годах выпуска Toyota RAV4. Toyota RAV4 входит в ТОП-5 самых популярных автомобилей мира и Украины. Еще мы писали о том, как изменится стоимость бензина и дизтоплива в феврале и марте. По прогнозам экспертов, водителей Украины ждут хорошие новости.

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