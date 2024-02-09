З поїздкою до кордонів варто зачекати — яка ситуація на трасі Одеса — Рені
Станом на вечір 9 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються великі автомобільні черги у бік молдовського кордону. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії дістатися буде легко.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох стовпів, Великого Дальника. А от ділянка між Маяками та КПП повністю позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме понад дві години. На самому автомобільному пункті пропуску також спостерігаються черги.
Затори на Орлівку
Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах села Успенівка, Сарати, Татарбунарів та Холмського. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 5 годин.
Нагадаємо, що українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.
Також ми розповідали про найкращі роки випуску Toyota RAV4. Toyota RAV4 входить до ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Ще ми писали про те, як зміниться вартість бензину та дизпального у лютому та березні. За прогнозами експертів, на водіїв України чекають хороші новини.
Читайте Новини.LIVE!