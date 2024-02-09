З поїздкою до кордонів варто зачекати — яка ситуація на трасі Одеса — Рені

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір 9 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються великі автомобільні черги у бік молдовського кордону. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії дістатися буде легко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох стовпів, Великого Дальника. А от ділянка між Маяками та КПП повністю позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме понад дві години. На самому автомобільному пункті пропуску також спостерігаються черги.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах села Успенівка, Сарати, Татарбунарів та Холмського. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 5 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

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