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С поездкой за границу не стоит спешить — на международной трассе Одесса — Рени пробки

26 мая 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
С поездкой за границу не стоит спешить — на международной трассе Одесса — Рени пробки
Дорога в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 26 мая. На отрезке от Маяк до КПП придется постоять в очереди до часа, а то и больше это связано с проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка в районе Большого Дальника, Маяков и КПП, образовавшаяся в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом большая очередь. Размер ее достигает более одного километра.

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Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

С поездкой за границу не стоит спешить - на международной трассе Одесса - Рени пробки - фото 2
Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, за поворотом на Старые Трояны, в пределах Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

С поездкой за границу не стоит спешить - на международной трассе Одесса - Рени пробки - фото 3
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

С поездкой за границу не стоит спешить — на международной трассе Одесса — Рени пробки - фото 4
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На АЗС Украины цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, а также автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 26 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,62 грн/л.

Напомним, депутаты Верховной Рады должны рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).

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очереди на границе

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