С поездкой за границу не стоит спешить — на международной трассе Одесса — Рени пробки

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 26 мая. На отрезке от Маяк до КПП придется постоять в очереди до часа, а то и больше это связано с проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка в районе Большого Дальника, Маяков и КПП, образовавшаяся в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом большая очередь. Размер ее достигает более одного километра.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, за поворотом на Старые Трояны, в пределах Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На АЗС Украины цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, а также автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 26 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,37 грн/л;

дизельное топливо — 52,66 грн/л;

сжиженный газ — 26,62 грн/л.

Напомним, депутаты Верховной Рады должны рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).