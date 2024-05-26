З поїздкою за кордон не варто поспішати — на міжнародній трасі Одеса — Рені затори

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 26 травня. На відрізку від Маяк до КПП доведеться постояти в черзі до години, а то й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор у районі Великого Дальника, Маяків та КПП, що утворився в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом велика черга. Розмір її сягає понад одного кілометра.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, за поворотом на Старі Трояни, в межах Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС України ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, а також автогазу та дизпального залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 26 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,37 грн/л;

дизельне пальне — 52,66 грн/л;

скраплений газ — 26,62 грн/л.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради мають розглянути законопроєкт №1125 щодо підвищення акцизного податку на пальне. Документ внесе зміни до Податкового кодексу з метою наближення законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).