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Из российского плена вернулся морпех из одесской бригады: детали обмена

27 апреля 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из русского плена вернулся морпех из одесской бригады
Очередной обмен пленными. Фото: telegram Андрей Ермак
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате очередного обмена пленными домой вернулся воин из Одессы. Военный служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Об этом сообщила пресс-служба 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

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По информации военных, освобожденные из плена бойцы защищали нашу страну на юге, Мариуполе, Харьковском и Сумском направлениях.

"Поздравляем всех наших собратьев на родной земле свободной Украины! Радуемся вместе с их семьями и близкими", — говорится в сообщении.

Кого обменяли

  • к ВМС относятся семь уволенных,
  • к ВСУ — 19,
  • ГНСУ — 11,
  • НГУ — 2,
  • ТрО — 3.

Подробности обмена

По словам Ермака, среди освобожденных из плена — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.

"Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке", — написал он, добавив, что уволены также два гражданских.

Глава президентской администрации отметил, что среди уволенных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освобождены из плена.

Отметим, что одному из уволенных, командиру отделения, угрожал так называемый "суд" с заключением на длительный срок.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, состоялся обмен пленными. Тогда домой вернулись 130 защитников.

Глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее сообщил, что из российского плена уже удалось вернуть более 2,2 тысячи украинцев. По его словам, Украина и Россия близятся к обмену в формате "всех на всех".

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