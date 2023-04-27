З російського полону повернувся морпіх з одеської бригади

Черговий обмін полоненими. Фото: telegram Андрій Єрмак

У результаті чергового обміну полоненими додому повернувся воїн з Одеси. Військовий служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

Про це повідомила пресслужба 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

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За інформацією військових, звільнені з полону бійці боронили нашу країну на півдні, Маріуполі, Харківському та Сумському напрямках.

"Вітаємо всіх наших побратимів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім'ями та близькими", — йдеться у повідомленні.

Кого обміняли

до ВМС належать семеро звільнених,

до ЗСУ — 19,

ДПСУ — 11,

НГУ — 2,

ТрО — 3.

Подробиці обміну

За словами Єрмака, серед звільнених з полону — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів.

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", — написав він, додавши, що звільнено також двох цивільних.

Очільник президентської адміністрації зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Зазначимо, що одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий "суд" з ув’язненням на тривалий термін.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, відбувся обмін полоненими. Тоді додому повернулись 130 захисників.

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".