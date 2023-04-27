З російського полону повернувся морпіх з одеської бригади: деталі обміну
У результаті чергового обміну полоненими додому повернувся воїн з Одеси. Військовий служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.
Про це повідомила пресслужба 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.
За інформацією військових, звільнені з полону бійці боронили нашу країну на півдні, Маріуполі, Харківському та Сумському напрямках.
"Вітаємо всіх наших побратимів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім'ями та близькими", — йдеться у повідомленні.
Кого обміняли
- до ВМС належать семеро звільнених,
- до ЗСУ — 19,
- ДПСУ — 11,
- НГУ — 2,
- ТрО — 3.
Подробиці обміну
За словами Єрмака, серед звільнених з полону — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів.
"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", — написав він, додавши, що звільнено також двох цивільних.
Очільник президентської адміністрації зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.
Зазначимо, що одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий "суд" з ув’язненням на тривалий термін.
Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, відбувся обмін полоненими. Тоді додому повернулись 130 захисників.
Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".