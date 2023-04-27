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З російського полону повернувся морпіх з одеської бригади: деталі обміну

27 квітня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З російського полону повернувся морпіх з одеської бригади
Черговий обмін полоненими. Фото: telegram Андрій Єрмак
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У результаті чергового обміну полоненими додому повернувся воїн з Одеси. Військовий служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

Про це повідомила пресслужба 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

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За інформацією військових, звільнені з полону бійці боронили нашу країну на півдні, Маріуполі, Харківському та Сумському напрямках. 

"Вітаємо всіх наших побратимів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім'ями та близькими", — йдеться у повідомленні. 

Кого обміняли

  • до ВМС належать семеро звільнених,
  • до ЗСУ — 19,
  • ДПСУ — 11,
  • НГУ — 2,
  • ТрО — 3.

Подробиці обміну

За словами Єрмака, серед звільнених з полону — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. 

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", — написав він, додавши, що звільнено також двох цивільних. 

Очільник президентської адміністрації зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Зазначимо, що одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий "суд" з ув’язненням на тривалий термін.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, відбувся обмін полоненими. Тоді додому повернулись 130 захисників.

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".

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