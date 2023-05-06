Как одесситы провели выходной: фоторепортаж Новости.LIVE

С танцами и улыбками: как одесситы провели выходной глазами Новини.LIVE
6 мая 2023 17:50
Отец с дочерью катаются по парку. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Температура воздуха прогрелась, вышло солнце, и это значит, что одесситы снова могут наслаждаться своим выходным в парках города. На улицах можно услышать смех детей, музыку, танцы и шум воды, которая брызгает от работающих фонтанов. Это прекрасное время, чтобы отдохнуть и расслабиться на природе.
Фотокорреспондент Новини.LIVE вместе с одесситами наслаждалась солнечным днем в парке.
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