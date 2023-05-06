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С танцами и улыбками: как одесситы провели выходной глазами Новини.LIVE

6 мая 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Как одесситы провели выходной: фоторепортаж Новости.LIVE
Отец с дочерью катаются по парку. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура воздуха прогрелась, вышло солнце, и это значит, что одесситы снова могут наслаждаться своим выходным в парках города. На улицах можно услышать смех детей, музыку, танцы и шум воды, которая брызгает от работающих фонтанов. Это прекрасное время, чтобы отдохнуть и расслабиться на природе.

Фотокорреспондент Новини.LIVE вместе с одесситами наслаждалась солнечным днем в парке.

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