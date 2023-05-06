Як одесити провели вихідний: фоторепортаж Новини.LIVE

Батько з донькою катаються по парку. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Температура повітря прогрілась, вийшло сонце, і це означає, що одесити знову можуть насолоджуватися своїм вихідним у парках міста. На вулицях можна почути сміх дітей, музику, танці та шум води, що бризкає від працюючих фонтанів. Це чудовий час для того, щоб відпочити та розслабитися на природі.

Фотокореспондентка Новини.LIVE разом з одеситами насолоджувалась сонячним днем у парку.

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