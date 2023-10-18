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Из Тель-Авива в Украину отправили тело погибшей одесситки

18 октября 2023 17:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из Тель-Авива в Украину отправили тело погибшей одесситки
Последствия нападения ХАМАС на Израиль. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 октября, стало известно о том, что из Израиля в Украину отправили тела погибших граждан. Среди них есть одесситка, пострадавшая в результате нападения террористов ХАМАС.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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По его словам, из Израиля вылетели три рейса для эвакуации граждан Украины.

Отметим, что тело везут из Тель-Авива. На борту присутствует также сын погибшей, которого передадут бабушке.

"Сегодня, 18 октября, отправляют ее несовершеннолетнего сына, который был ранен, в Молдову, затем в Одессу на похороны мамы", — сказал Корнийчук.

Посол подчеркнул, что из Израиля уже организовали три эвакуационных рейса — вывезено около 450 граждан Украины.

Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана около 400 евро.

Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердилась.

Добавим, Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. По ее словам, уже известно о 13 украинцах, погибших в результате нападения ХАМАС на страну.

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