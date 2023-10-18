Из Тель-Авива в Украину отправили тело погибшей одесситки
Сегодня, 18 октября, стало известно о том, что из Израиля в Украину отправили тела погибших граждан. Среди них есть одесситка, пострадавшая в результате нападения террористов ХАМАС.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, из Израиля вылетели три рейса для эвакуации граждан Украины.
Отметим, что тело везут из Тель-Авива. На борту присутствует также сын погибшей, которого передадут бабушке.
"Сегодня, 18 октября, отправляют ее несовершеннолетнего сына, который был ранен, в Молдову, затем в Одессу на похороны мамы", — сказал Корнийчук.
Посол подчеркнул, что из Израиля уже организовали три эвакуационных рейса — вывезено около 450 граждан Украины.
Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана около 400 евро.
Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердилась.
Добавим, Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. По ее словам, уже известно о 13 украинцах, погибших в результате нападения ХАМАС на страну.
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