З Тель-Авіва до України відправили тіло загиблої одеситки

Наслідки нападу ХАМАС на Ізраїль. Фото: Reuters

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо про те, що з Ізраїлю до України відправили тіла загиблих громадян. Серед них є одеситка, яка постраждала внаслідок нападу терористів ХАМАС.

Про це в етері національного телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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За його словами, з Ізраїля вилетіли три рейси для евакуації громадян України.

Зазначимо, що тіло везуть з Тель-Авіва. На борту присутній також син загиблої, якого передадуть бабусі.

"Сьогодні, 18 жовтня, відправляють її неповнолітнього сина, якого було поранено, до Молдови, потім до Одеси на похорон мами", — сказав Корнійчук.

Посол наголосив, що з Ізраїля вже організували три евакуаційні рейси — вивезено близько 450 громадян України.

Нагадаємо, евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені близько 400 євро.

Також ми писали, що інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.

Додамо, Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїля Міхаль Герцог. За її словами, вже відомо про 13 українців, які загинули внаслідок нападу ХАМАС на країну.