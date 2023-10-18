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З Тель-Авіва до України відправили тіло загиблої одеситки

18 жовтня 2023 17:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З Тель-Авіва до України відправили тіло загиблої одеситки
Наслідки нападу ХАМАС на Ізраїль. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо про те, що з Ізраїлю до України відправили тіла загиблих громадян. Серед них є одеситка, яка постраждала внаслідок нападу терористів ХАМАС. 

Про це в етері національного телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. 

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За його словами, з Ізраїля вилетіли три рейси для евакуації громадян України.

Зазначимо, що тіло везуть з Тель-Авіва. На борту присутній також син загиблої, якого передадуть бабусі. 

"Сьогодні, 18 жовтня, відправляють її неповнолітнього сина, якого було поранено, до Молдови, потім до Одеси на похорон мами", — сказав Корнійчук.

Посол наголосив, що з Ізраїля вже організували три евакуаційні рейси — вивезено близько 450 громадян України. 

Нагадаємо, евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені близько 400 євро. 

Також ми писали, що інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.

Додамо, Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїля Міхаль Герцог. За її словами, вже відомо про 13 українців, які загинули внаслідок нападу ХАМАС на країну.

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