С выездом стоит поторопиться — ситуация с пробками на границе Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ, сегодня, 13 апреля. Кроме этого, скопление авто есть на выезде из областного центра, однако это не будет существенно влиять на общее время путешествия.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух столбов, населенных пунктов Хлебодарское, Великий Дальник, Маяки. Также скопление автомобилей есть в районе КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Доехать сегодня утром до границы с Молдовой можно через 1 час и 6 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Размеры ее доходят до нескольких километров. На карте этот участок обозначен красным цветом, поэтому движение достаточно затруднено.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Михайловки и Татарбунаров, и стоит отметить, что их размеры не большие и существенно не влияют на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит чуть более 4 часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

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