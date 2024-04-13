Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow С выездом стоит поторопиться — ситуация с пробками на границе Одесчины arrow

С выездом стоит поторопиться — ситуация с пробками на границе Одесчины

13 апреля 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
С выездом стоит поторопиться — ситуация с пробками на границе Одесчины
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ, сегодня, 13 апреля. Кроме этого, скопление авто есть на выезде из областного центра, однако это не будет существенно влиять на общее время путешествия.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух столбов, населенных пунктов Хлебодарское, Великий Дальник, Маяки. Также скопление автомобилей есть в районе КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Доехать сегодня утром до границы с Молдовой можно через 1 час и 6 минут.

С выездом стоит поторопиться — ситуация с пробками на границе Одесчины - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Размеры ее доходят до нескольких километров. На карте этот участок обозначен красным цветом, поэтому движение достаточно затруднено.

С выездом стоит поторопиться — ситуация с пробками на границе Одесчины - фото 2
Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Михайловки и Татарбунаров, и стоит отметить, что их размеры не большие и существенно не влияют на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит чуть более 4 часов.

С выездом стоит поторопиться — ситуация с пробками на границе Одесчины - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

Интересное водителям

Мы также писали, как изменились цены на ремонт автомобилей в Украине в 2024 году. Согласно данным экспертов Института исследований авторынка совместно с RemOnline, средний чек на СТО Украины сейчас составляет 6 022 грн.

Мы раньше рассказывали, как проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и оплатить их онлайн. Нарушение ПДД — это не только опасность на дороге, но и возможность получения штрафа. Однако вы можете проверить наличие штрафа онлайн, а также оплатить его, воспользовавшись соответствующими интернет-сервисами.

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
дороги
авто
Одесская область
пробки
Новости Одессы
автомобиль
очереди
очереди на границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый