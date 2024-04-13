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З виїздом варто поквапитись — ситуація із заторами на кордоні Одещини

13 квітня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З виїздом варто поквапитись — ситуація із заторами на кордоні Одещини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів, сьогодні, 13 квітня. Окрім цього, скупчення авто є на виїзді з обласного центру, проте це несуттєво впливатиме на загальний час подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох стовпів, населений пунктів Хлібодарське, Великий Дальник, Маяк. Також скупчення автівок є в районі КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Доїхати сьогодні зранку до кордону з Молдовою можна за 1 годину та 6 хвилин.

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Розміри її сягають декількох кілометрів. На мапі ця ділянка позначена червоним кольором, тож рух досить ускладнений. 

З виїздом варто поквапитись — ситуація із заторами на кордоні Одещини - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Зорі, Михайлівки й Татарбунарів, та варто відзначити, що їх розміри не є великими і суттєво не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме трохи більше ніж 4 години.

З виїздом варто поквапитись — ситуація із заторами на кордоні Одещини - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

Цікаве водіям

Ми також писали, як змінилися ціни на ремонт автомобілів в Україні у 2024 році. Згідно з даними експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline, середній чек на СТО України зараз становить 6 022 грн.

Ми раніше розповідали, як перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та сплатити їх онлайн. Порушення правил дорожнього руху (ПДР) — це не лише небезпека на дорозі, але й можливість отримання штрафу. Однак ви можете перевірити наявність штрафу онлайн, а також сплатити його, скориставшись відповідними інтернет-сервісами.

Одеса
Молдова
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затори
Новини Одеси
автомобіль
черги
черги на кордоні

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