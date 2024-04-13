З виїздом варто поквапитись — ситуація із заторами на кордоні Одещини

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів, сьогодні, 13 квітня. Окрім цього, скупчення авто є на виїзді з обласного центру, проте це несуттєво впливатиме на загальний час подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох стовпів, населений пунктів Хлібодарське, Великий Дальник, Маяк. Також скупчення автівок є в районі КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Доїхати сьогодні зранку до кордону з Молдовою можна за 1 годину та 6 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Розміри її сягають декількох кілометрів. На мапі ця ділянка позначена червоним кольором, тож рух досить ускладнений.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Зорі, Михайлівки й Татарбунарів, та варто відзначити, що їх розміри не є великими і суттєво не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме трохи більше ніж 4 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

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