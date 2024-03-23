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С выездом за границу лучше подождать – на международной трассе Одесчины сильные пробки

23 марта 2024 18:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
С выездом за границу лучше подождать – на международной трассе Одесчины сильные пробки
Затор в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер субботы, 23 марта, на трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы есть значительные пробки на нескольких участках автомобильной дороги. Движение затруднено из-за скопления машин в районе Паланки, поэтому время путешествия увеличилось почти на час. До Румынии добраться будет тоже проблематично

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе села Маяки и на КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на карте обозначен красным и оранжевым цветом. Также есть очередь и на пропускном пункте для пересечения границы. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более полутора часов.

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Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки в направлении Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" очередей на пересечение границы нет. Движение свободное.

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Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Татарбунары и Холмское. По данным сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит 4 часа 40 минут.

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Пробки на Орловку. Фото: скриншот

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