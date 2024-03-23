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З виїздом за кордон краще зачекати — на міжнародній трасі Одещини сильні затори

23 березня 2024 18:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З виїздом за кордон краще зачекати — на міжнародній трасі Одещини сильні затори
Затор до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір суботи, 23 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є значні затори на декількох ділянках автомобільної дороги. Рух ускладнено через скупчення машин в районі Паланки, тому час подорожі збільшився майже на годину. До Румунії дістатися буде теж проблематично

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі села Маяки та на КПП, яке розташовується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. Також є черга і на пропускному пункті для перетину кордону.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад півтори години.

З виїздом за кордон краще зачекати — на міжнародній трасі Одещини сильні затори - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону немає. Рух вільний. 

З виїздом за кордон краще зачекати — на міжнародній трасі Одещини сильні затори - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Татарбунари та Холмське. За даними сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 40 хвилин. 

З виїздом за кордон краще зачекати — на міжнародній трасі Одещини сильні затори - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне знову зазнали змін. На автозаправних станціях України продовжує зростати вартість бензину, а також автогазу та дизпалива. 

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, що В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM. Авто продаватимуть в Україні з гібридною силовою установкою на 250 к.с., повним приводом і салоном на чотири або сім місць.

Ми також розповідали, що означають цифри та літери на шинах авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.

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