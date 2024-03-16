С выездом за границу стоит подождать — на автомобильных пунктах пропуска Одесчины большие очереди

Очередь на пункте пропуска "Паланка". Фото: скриншот

Очереди на границах Одесчины наблюдаются на самых популярных автомобильных пунктах пропуска сейчас, 16 марта. В частности, сильно усложнено пересечение границы на Паланке, Старокозачем и Орловке. Кроме этого, на трассе Одесса — Рени также наблюдаются сильные пробки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска тоже есть очереди.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Кроме этого, на пункте пропуска "Старокозачье" тоже наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные.

Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так пробки наблюдаются в пределах Сараты, Зари, у Татарбунар, Сафьян и села Броска. На самом пункте пропуска тоже движение затруднено.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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