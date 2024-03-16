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С выездом за границу стоит подождать — на автомобильных пунктах пропуска Одесчины большие очереди

16 марта 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
С выездом за границу стоит подождать — на автомобильных пунктах пропуска Одесчины большие очереди
Очередь на пункте пропуска "Паланка". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Очереди на границах Одесчины наблюдаются на самых популярных автомобильных пунктах пропуска сейчас, 16 марта. В частности, сильно усложнено пересечение границы на Паланке, Старокозачем и Орловке. Кроме этого, на трассе Одесса — Рени также наблюдаются сильные пробки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска тоже есть очереди.

С выездом за границу стоит подождать – на автомобильных пунктах пропуска Одесщины большие очереди - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Кроме этого, на пункте пропуска "Старокозачье" тоже наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные.

С выездом за границу стоит подождать – на автомобильных пунктах пропуска Одесщины большие очереди - фото 2
Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так пробки наблюдаются в пределах Сараты, Зари, у Татарбунар, Сафьян и села Броска. На самом пункте пропуска тоже движение затруднено.

С выездом за границу стоит подождать – на автомобильных пунктах пропуска Одесщины большие очереди - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских автозаправочных станциях продолжают расти цены на топливо. За последний день повысилась стоимость не только бензина, но и дизельного топлива. На автогазе цена остается стабильной уже несколько дней.

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Напомним, мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские авто. В феврале 2024 года украинцы приобрели 1523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.

Мы также рассказывали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

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