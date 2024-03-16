З виїздом за кордон варто зачекати — на автомобільних пунктах пропуску Одещини великі черги

Черга на пункті пропуску "Паланка". Фото: скриншот

Черги на кордонах Одещини спостерігаються на найпопулярніших автомобільних пунктах пропуску зараз, 16 березня. Зокрема, сильно ускладнений перетин кордону на Паланці, Старокозачому та Орлівці. Окрім цього, на трасі Одеса — Рені також спостерігаються сильні затори.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску теж спостерігаються черги.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

Окрім цього, на пункті пропуску "Старокозаче" теж спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так затори спостерігаються у межах Сарати, Зорі, біля Татарбунарів, Саф'ян та села Броска. На самому пункті пропуску теж рух ускладнений.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських автозаправних станціях продовжують зростати ціни на пальне. За останній день підвищилась вартість не лише бензину, а й дизельного пального. На автогаз ціна залишається стабільною вже декілька днів.

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